"Me dolió, yo no juego": La amenaza de Ferka a Christian Estrada antes de reconciliarse

Ciudad de México.- Después de confirmar su reconciliación, María Fernanda Quiroz, conocida como Ferka, y Christian Estrada explicaron en una cápsula de Guerreros 2020 todo sobre su polémica ruptura, la cual ocurrió a raíz de los audios en los que se escucha a Estrada decir que está enamorado de alguien más, grabaciones que fueron exhibidas por una exnovia de él.

Ferka comenzó diciendo que ella se enteró del escándalo a través de la prensa y de amigos que le enviaron links de las noticias sobre el tema. Por su parte, Estrada admitió que él envió los audios en un momento en el que consideraba que las cosas no eran tan serias con la participante del reality de Televisa.

Lee también: ¿Adiós TV Azteca? Integrante de 'VLA' se equivoca y promociona a 'Hoy' y Televisa al aire

En el momento en el que yo hice un audio, obviamente fue con una de mis exnovias en Miami, pero pues era cuando yo y Ferka apenas éramos como que, queriéndonos uno al otro, pero se descontrolaron las cosas y explotó la bomba", dijo el modelo.

Quiroz contó que varios concursantes de Guerreros sabían de la situación y no se lo dijeron, y una vez que grabó la emisión del relaity dese día decidió encarar a Christian en su casa.

Lee también: "Cuida el hocico": Al borde del llanto, Érika Buenfil destroza a Origel y a conductora de 'Hoy'

Al momento que yo hice el audio era porque, yo dije al final del día me tengo que regresar a casa, pero las cosas no iban tan en serio con Ferka y como te lo digo, se descontrolaron las cosas", agregó Estrada en la cápsula.

Ferka habló de lo mucho que le dolió lo que estaba pasando al decir:

Yo sé que dicen que soy una mujer de fuerte carácter, porque lo soy, y soy súper entrona y soy súper directa, pero también tengo mi corazón. Me sentí terrible, me sentí en un abismo de emociones en donde no estaba entendiendo… Me he manejado muchos años en este medio y sé que a veces a estas cosas no tienes que hacerle caso".

Lee también: Vicente Fernández Jr. habla en 'Hoy' del 'embarazo' de la hija de 'El Potrillo', Camila Fernández

Me abrumé demasiado, no sabía como reaccionar y me dolió, obviamente me dolió porque yo estaba involucrada, y no está nada grato saber 'cómo, mi novio trae otra, qué onda, qué está pasando'", agregó.

Cuando por fin pudo hablar con Christian, Ferka dice que lo "acorraló" al pedirle explicaciones y el modelo nunca le dio las respuestas que ella espera escuchar, por lo que decidió ponerle un ultimátum: Si no le daba respuestas terminaba la relación. La actriz aseguró que Estrada pensó que estaba jugando.

Oh sorpresa. Yo no sé con qué tipo de mujeres estaba acostumbrado, pero yo no juego. Pasa que el jueves no tengo esa respuesta, nos peleamos, el viernes no sé nada de él y decide irse a Cuernavaca, irse con los amigos a tomar, para mí eso fue huir de la situación", contó.

Lee también: Televisa 'destroza' a TV Azteca: Nuevo integrante llega a 'Hoy' y pone a temblar a 'VLA'

Christian dijo que en esa borrachera sus amigos le mostraron el 'en vivo' de Ferka en el que aseguró estar soltera, momento en el que él consideró que lo habían terminado "en redes sociales".

Y pues nada, qué quieren que les diga, se está portando bien... No es que una emoción me haga tonta, porque soy muy inteligente, soy muy astuta, pero considero que la vida de verdad se va en un segundo y no tenemos que perder el tiempo, si nos queremos y si existe algo entre nosotros creo que lo único que tenemos que hacer es demostrar que sea más fuerte que todo lo que dicen los demás", finalizó Ferka.

Por su parte, Christian Estrada concluyó la cápsula diciendo que él ya quiere algo más serio con Ferka.

Fíjate que yo ya quiero una familia, ya tengo 31 años, ya yo no estoy para novias, ya quiero algo muy serio, así que Ferka ¡agarrate!", dijo.

Fuente: Instagram @guerreros2020mx