¡Otro bisnieto! Vicente Fernández da tierna y valiosa bienvenida a ¿el consentido?

Aww ya naciou0301 Cristobal tercer bisnieto (Ninu0303o) y 1 bisnieta ...de Don Vicente Fernau0301ndez ..., y primer nieto de Gerardo Fernau0301ndez !! En la segunda foto , El sombre que le sostienen al bebeu0301 , fue un REGALO DE SU BISABUELO VICENTE FERNAu0301NDEZ ud83dudc99ud83dude4fud83cudffc QUE BENDICIOu0301N Amiga esta bello Cristobal es un angelito , gracias por compartirme las fotos de tu bebeu0301 , sabes que te quiero y agradezco el apoyo a ti a tu mami y a toda tu familia ! Felicidades por tu bello priu0301ncipe ud83dudc99 @bolsas3potrillos @alfdz ud83dude18 ud83dude4fud83cudffc