¡Se hartó! Eiza González estalla en Twitter tras ser comparada con Belinda

Ciudad de México.- La querida y exitosa actriz, Eiza González, salió a mostrar su enojo y molestia ante las recientes comparaciones con Belinda pues los usuarios las pusieron a competir en cuestión de sus conquistas.

Luego de que se confirmara que la estrella pop inició una relación con Christian Nodal, en redes sociales comenzaron a surgir memes en donde se muestra que Eiza ha preferido salir con galanes internaciones, mientras que 'La Beli' ha preferido a Lupillo Rivera y al cantante sonorense.

También lee: ¿Adiós Tania Rincón? Tras fuerte accidente, integrante de 'Guerreros 2020' abandona Televisa

Esto provocó la furia de la protagoniza de Lola: érase una vez, quien comentó que le gustaría que la sociedad se deshiciera de su terrible mentalidad misógina.

También lee: Golpe a TV Azteca: Actriz de Televisa se integra a 'Hoy' y causa furor en Instagram

La actriz de Hollywood exigió a los internautas que dejen de utilizar su imagen para este tipo de memes pues no está de acuerdo con que hagan menos a otra mujer utilizándola a ella.

Te podría interesar: ¿Adiós TV Azteca? Integrante de 'VLA' se equivoca y promociona a 'Hoy' y Televisa al aire

Porfavor no me utilicen como ejemplo para denigrar o minimizar a ninguna mujer. Nunca. Ni su carrera, ni su vida personal y mucho menos su físico. Es completamente inaceptable. Y no es algo en lo que yo creo o quiero ser partícipe. Gracias".