"Se moría por conocerme": Lucero cuenta la vez que se cruzó con Christina Aguilera

Ciudad de México.- La cantante, Lucero nuevamente sorprendió al compartir su famosa sección, Mucho que contar en su canal de YouTube, pues se encuentra celebrando sus 40 años de carrera artística.

En esta ocasión contó sobre la vez que conoció a la exitosa cantante, Christina Aguilera, en las grabaciones de la canción Mi reflejo, para la película de Disney, Mulán.

En la divertida anécdota, Lucero contó que se había ido hasta Orlando, Florida, Estados Unidos para realizar las grabaciones, ya estando ahí mismo, alguien se acercó a ella y le dijo:

La artista mexicana dijo que no se pudo negar a tal petición, no obstante, acabó llevándose la sorpresa de su vida, pues la supuesta fan resultó ser la misma Christina y acabó impactada por el hecho de que supiese de su carrera.

Pregunté que quién era y me responden que Christina Aguilera. Y yo: '¿Cómo que Christina Aguilera me quiere conocer?', yo la quiero conocer a ella'. Yo había escuchado su versión en inglés tan espectacular y estaba fascinada, no era una artista tan popular como hoy que todos la ubicamos, y dije 'qué emoción y qué lindo que ella quiera conocerme'".