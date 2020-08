Té de hierbas y masajes: Wanders Lover revela cómo bajó de peso y no descarta una 'lipo'

Ciudad de México.- Carmen Yared Licona, mejor conocida como la Wanders Lover, compartió con la revista TV Notas cuáles han sido las opciones a las que ha recurrido para bajar de peso y recuperar su figura después de haber dado a luz a su tercera pequeña, lo cual asegura ha significado un reto más complejo que en sus anteriores embarazos.

La comediante reveló que, desde el nacimiento de su hija en agosto del año pasado, ha logrado perder 16 kilos, sin embargo, aún tiene que bajar más para llegar a su peso ideal de 58 kilos, pues asegura que al convertirse en mamá por tercera ocasión subió 20 kilos.

Lee también: ¿Adiós TV Azteca? Integrante de 'VLA' se equivoca y promociona a 'Hoy' y Televisa al aire

Me ha costado muchísimo trabajo bajarlos, nada que ver con los otros embarazos; sin duda, es la vez que más me ha costado, ahora sí le he sufrido y aún me faltan bajar seis kilos, pues quiero llegar a los 58", compartió Wanders Lover a la revista.