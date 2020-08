Tras ser tachada de asesina y vivir calvario, exactriz de Televisa aparece y da desagradable noticia

Ciudad de México.- La guapísima actriz y modelo mexicana, Paola Durante, recientemente apareció durante una entrevista con el programa Hoy y y sorprendió al dar una desagradable noticia.

La artista, que por muchos años ha tenido que cargar con el peso del asesinato de Paco Stanley, reveló la incómoda situación que vive con la mamá de su exprometido.

Paola explicó que la señora le llamó para exigirle que le regrese el anillo de compromiso a su hijo luego de que su relación acabara.

He estado pensando porque la mamá me lo pidió, pues no sé qué hacer porque para mí es un regalo muy bonito y en ese momento yo estaba muy contenta", comentó.