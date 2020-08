Tras triunfar en Televisa y dejar 'Hoy', querido actor hace esto para conseguir recursos

Ciudad de México.- Este viernes 8 de julio se presentó la última parte de las batallas de Lisardo en el programa Venga la Alegría donde el actor aprovechó para contar cómo ha vivido la crisis sanitaria de coronavirus.

El famoso originario de España explicó que la contingencia ha provocado un "abánico de emociones" que lo ha llevado a caer en la desesperación, sin embargo, también le ha dejado grandes aprendizajes.

También lee: "Cuida el hocico": Al borde del llanto, Érika Buenfil destroza a Origel y a conductora de 'Hoy'

He llorado mucho, he reído mucho, he meditado más que nunca de modos que no conocía... sí es un crecimiento", comentó el galán de Televisa.