"Yo no lo dije": Pepillo Origel responde ante las declaraciones contra Érika Buenfil y su hijo

Ciudad de México.- Hace poco, entró en polémica la actriz Érika Buenfil, luego de que en una reciente entrevista estallara en contra de Juan José Origel y Martha Figueroa por hablar mal del hijo de la artista, en su show.

La actriz, destacó que no era justo que los comunicadores hicieran esto, debido a que su descendiente es menor de edad y ni siquiera pertenece al medio del espectáculo.

Aunque de momento, ni Martha ni Pepillo Origel han hecho declaración alguna sobre esto, el conductor de De Primera Mano, Gustavo Adolfo Infante, comentó que hace poco sostuvo una llamada telefónica con Origel.

Este le mencionó, que jamás se refirió mal del menor, pero que solamente dijo estar en desacuerdo con lo de TikTok, pues a él no le agrada.

Me dice que él está muy apenado, pero que él no lo dijo y que lo único que dijo que el TikTok a él no le gustaba y esa es la verdad", mencionó Gustavo.