Érika Buenfil no se que callada y de esta forma reacciona a respuesta de 'Pepillo' Origel

Ciudad de México.- La actriz, Érika Buenfil, mediante su cuente de Twitter, reaccionó a la respuesta Juan José Origel, mejor conocido como ‘Pepillo’, tras contestarle a sus declaraciones.

Todo inició luego de que el periodista criticó sus videos de TikTok, y referirse a su hijo con el apellido de su supuesto padre, Ernesto Zedillo Jr., a lo que en su respuesta, indicó que nunca había hablado mal del menor.

Podría interesarte: Televisa da 'golpe' a TV Azteca: Nuevo conductor llega a 'Hoy' y destrozan a 'VLA'

Érika, si me demuestras y compruebas que hablé una palabra, una, de tu hijo, bien o mal, en alguna ocasión o en algún programa, acepto todas las ofensas y todo lo que me has echado encima, porque tus seguidores ya me quieren matar, ya quieren matar a mis perros”, expresó el exconductor de La Oreja.