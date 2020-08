Esta reconocida exactriz de Televisa sería la elegida para dar vida a Gloria Trevi en su bioserie

Ciudad de México.- Luego de que hace unos días la productora Carla Estrada, informó que busca realizar una bioserie de Gloria Trevi, diversos portales han filtrado quienes podrían dar vida a la intérprete.

Por el momento se maneja un fuerte rumor de que Danna Paola, podría ser la indicada, sin embargo también se tiene contemplada a Ximena Herrera y Martha Higareda, quienes hicieron casting.

Podría interesarte: Televisa da 'golpe' a TV Azteca: Nuevo conductor llega a 'Hoy' y destrozan a 'VLA'

Por su parte, la actriz de Élite se ha mostrado contenta de que la tomen en cuenta para participar, pues ella de manera oficial no ha sido invitada, pero de ser cierto lo haría con mucho gusto.

La verdad que no sabía (que la querían para hacer el personaje), pero ¡wow! a mi me encantaría, digo no se en que momento pero por supuesto que yo encantada, la verdad admiro mucho a Gloria y creo que es una gran cantante e increíble mujer y bueno si se da la oportunidad claro que sí", dijo.