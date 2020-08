¡Impresionante! Así ha sido el radical cambio físico de Adamari López

View this post on Instagram

@adamarilopez revela quu00e9 ha sido lo mu00e1s difu00edcil de su nuevo entrenamiento fu00edsico. ud83dudcaaud83cudffc Mu00e1s enfocada que nunca en #ElRetoDeAda, nos revela detalles de su rutina y su nuevo estilo de vida saludable. ud83dudd17 Entra al link de nuestro bio para ver la entrevista.