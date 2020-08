"Me quieren matar": Pepillo explota y culpa a Érika Buenfil de amenazas tras llamarlo "hocicón"

Ciudad de México.- El conductor de Televisa Juan José Origel, mejor conocido como Pepillo, arremetió contra Érika Buenfil luego de que ella asegurara que "jamás lo iba a perdonar" por haber hablado de su hijo Nicolás Buenfil junto a Martha Figueroa.

El periodista, quien en su programa Con Permiso despotricó contra Érika y dijo que sus TikTok ya lo tenían "hasta la m...", utilizó su cuenta de Instagram para responder a la actriz, asegurando que él "en ningún momento" ha hablado de su hijo y que en el video del programa lo podrá comprobar.

Yo no quería y no pensaba hablar acerca de los comentarios de la señora. Qué fácil es hablar y decir, tornar y llorar. En ese video, en esa entrevista, Érika me tacha de 'hocicón', de que he hablado de su hijo, y no puedo hablar con ella porque obviamente me tiene bloqueado, a pesar de que tuvimos una amistad de tantos años".

Origel, muy molesto, aseguró que ha recibido amenazas de muerte de parte de los seguidores de la 'Reina del TikTok' luego de que ella estallara en llanto y explotara contra él y Figueroa en una entrevista con la periodista Fernanda Familiar.

Aquí de frente le voy a decir a la señora: Érika, si me demuestras y compruebas que yo haya hablado una palabra, una, de tu hijo, bien o mal, en alguna ocasión o en algún programa, entonces acepto todas las ofensas y todo lo que me has echado encima, porque tus seguidores ya me quieren matar, ya quieren matar a mis perros", dijo.

Todos los días recibo amenazas y groserías de la gente que me echaste encima. Érika Buenfil, por mi madre santa, que está en el cielo, juro a todo mundo que nunca he hablado de tu hijo, jamás. Ni lo conozco, ni tendría yo por qué hablar de él. Pondré el video".

Además, aseguró que ella misma ha hablado del padre de su hijo en otras entrevistas, y que cómo fueron las cosas no le incumbe a él, pero que tampoco "nunca la perdonará" por haberle llamado "hocicón" ya que según argumenta, nunca habló de su hijo.

La señora ha contado toda su historia, al derecho y al revés sin ningún tapujo. A mí no me interesa nada, pero lo de tu hijo que me lo echaste encima y me dices 'hocicón' no te voy a perdonar, porque no lo dije, no hablé nunca de tu hijo", finalizó.

