'Acapulco Shore': Talía 'ataca' a Manelyk y a Karime; apoya a Dania tras pelea con el vaso

Ademu00e1s @dania.mndz tambiu00e9n habla con Celia y cuenta su versiu00f3n. Las comadres aseguran que no pueden permitir esas cosas y que deberu00edan sacar a Dania u00bfUstedes que opinan? #AcapulcoShore #AcaShore video de @misfavs2. Siganlo tiene los capitulos completo en su perfil