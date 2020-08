¿Adiós a Televisa? Exparticipante de 'Exatlón' sufre aparatoso accidente: "Estoy mareada y adolorida"

Ciudad de México.- Macky González, la famosa exparticipante de Exatlón, ha revelado a sus millones de fans en Instagram que la noche del sábado 8 de agosto sufrió un aparatoso accidente mientras ejercitaba que la hizo sangrar y la tenía "muy mareada" y "adolorida", ¿acaso deberá abandonar la competencia en Televisa por esto?

González como cada fin de semana mostró que hizo una rigurosa rutina de ejercicio con la que se mantiene en forma para su desempeño en Guerreros 2020, el cual no deberá abandonar pues aunque fue doloroso no es nada grave y con mucho reposo se sentirá mejor.

Tuve un pequeño accidente, pero ya todo bien. Poquito de sangre y les quiero pedir una disculpa porque no voy a poder hacer las preguntas, estoy muy como mareada, me duele la cabeza y... ¿qué les iba a decir?", contó Macky.

Finalmente la famosa atleta señaló que se encontraba totalmente adolorida y mañana, osea este domingo 9 de agosto, despertaría con un gran moretón en la zona afectada, su barbilla y una parte de su cuello.

Y nada, me dijeron que mañana me va a salir un moretón, ahora sí me duele todo... Lo que me faltaba", concluyó González.