Aylín Mujica revela porqué le va mal en el amor tras haber pasado por 3 divorcios

Miami, Florida .- La actriz y conductora de televisión, Aylín Mujica, dejó su natal Cuba para irse a México a emprender una carrera en el mundo de la farándula.

Durante su entrevista con la revista, TV Notas, la famosa contó que logró convertirse en madre en una edad muy temprana, además confesó que, tras haber pasado por 3 matrimonios, no ha logrado permanecer en uno, sin embargo, continúa abierta al amor.

Lee también: Tras perder su exclusividad, actriz 'traiciona' a Televisa y se suma al elenco de 'VLA'

A lo largo de su camino, la cubana pasó por otras relaciones donde logró concebir dos bebés, comentó que como madre no es nada estricta, pero solo pide a sus niños que sean buenos y educados.

Lee también: Televisa 'hunde' a TV Azteca: Tras 20 años al frente de 'Hechos', Alatorre recibe dura noticia

Así es, llegó Alejandro, él tiene 19, y las cosas no sucedieron como uno quiere. Años después la vida me sorprendió con Violeta, que tiene 10, con ella volví a empezar. Como mamá soy la mamá más consentidora, no soy estricta y lo único que les pido son buenas notas en la escuela y que sean educados" explicó.