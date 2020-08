Carlos Trejo cínicamente se justifica y dice que en su fiesta: "Nadie se murió o se contagió"

Ciudad de México.- Carlos Trejo recientemente ha dado mucho de que hablar, pues se ha visto envuelto en gran polémica por su pleito con el actor, Alfredo Adame.

No obstante, ahora salió a relucir por la fiesta clandestina que organizó hace un par de semanas. Este domingo 9 de agosto, Trejo atendió una rápida entrevista con varios medios de comunicación donde buscó justificarse por aquel suceso.

No me interesa porque a fin de cuentas era una reunión personal. Las matemáticas no mienten, dos más dos son cuatro. Nadie está infectado, nadie se ha muerto, toda mi gente está perfectamente sana y es un tema que simplemente pasó", dijo cínicamente.