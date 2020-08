Conductora de Televisa soportó todo esto en 'Guerra de Chistes' por dinero: "Tantas vulgaridades"

Ciudad de México.- La famosa conductora, Mariana Echeverría, quien está próxima a convertirse en madre, estuvo como invitada en el programa Pinky Promise de Karla Díaz y confesó lo difícil que le resultó trabajar en Guerra de Chistes.

La famosa presentadora de Televisa demostró que no tiene 'pelos en la lengua' y abiertamente confesó que se arrepiente de haber formado parte del exitoso proyecto de Telehit.

Mariana relató que tras finalizar el proyecto Se Vale, Juan Carlos 'El Borrego' Nava y Juan Carlos Casasola le comentaron ofrecieron sumarse al programa de comedia y ella aceptó porque la paga era muy buena.

La verdad es que no tenía trabajo, yo venía saliendo de Se Vale y me ofrecieron Guerra de Chistes 'El Borrego' y Casasola; me dijeron 'vas a ganar mucho dinero, sólo tienes que contar chistes y hacer reír al público'".

La integrante de Me Caigo de Risa aseguró que aunque sí ganó muy bien durante su participación en Guerra de Chistes, le resultó muy complicado soportar el humor que manejaban en esta producción.

La verdad es que sí gané mucho dinero, pero la pasaba mal. No me gustaba escuchar tantas vulgaridades, no me gustaba contar chistes groseros, no me gustaba estar ahí... y pues sí, aguanté mucho porque ganaba muy bien, pero no regresaría, ni lo volvería a hacer".