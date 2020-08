¿De 'Exatlón' a Televisa? Esta exparticipante traicionaría a TV Azteca para entrar a 'Guerreros 2020'

Ciudad de México.- Por cuarta semana consecutiva Televisa nuevamente se encuentra reclutando a dos chicas para que formen parte de Guerreros 2020, a lo que aseguran una de ellas será Raquel Becker, una de las campeonas de Exatlón, pues Magda Rodríguez hará que traicione a TV Azteca.

Cómo se sabe la semana pasada Ella Bucio dejó la competencia por una nueva oportunidad laboral y Daniela Fainus dejo Cobras por una lesión cervical, por lo que Magda nuevamente tuvo que buscar reemplazo para ambas chicas y que los equipos estén completos.

Ante esto la productora de Hoy no ha dado pistas sobre quienes será las siguientes integrantes del reality deportivo, pero eso ha dado pie a un sin fin de especulaciones, rumores y afirmaciones por parte de los fieles fans.

Una de las peticiones, que también ya lo han tomado como algo seguro, es que Paulette Gallardo, quien aseguró no hace mucho que no era parte de ningún equipo y que no lo sería, se irá a Leones y que Raquel se unirá a Cobras.

Cabe mencionar que Gallardo y Becker son unas grandes atletas, la primera formó parte de Reto 4 Elementos, donde demostró sus sorprendentes habilidades atléticas, su resistencia y fuerza, mientras que la otra estuvo Exatlón y es una profesional del parkour, lo que asegura velocidad, agilidad, resistencia y fuerza.

Fuente: Guerreros 2020