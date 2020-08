El trágico momento en que 'Chespirito' encontró sin vida a 'Jaimito el Cartero' en Televisa: "Sonreía"

Ciudad de México.- Por muchos años el famoso actor, Raúl 'Chato' Padilla, mayormente reconocido como 'Jaimito el Cartero', fue amigo por muchos años de 'Chespirito', Roberto Gómez Bolaños, quien vivió un trágico momento el pasado 3 de febrero de 1994 al encontrar sin vida a su gran amigo dentro de los foros de Televisa.

Padilla desde los cinco años de edad comenzó en el mundo actuación debido a su padre Juan Padilla, famoso empresario teatral, tras lo que no se detuvo hasta el día de su fallecimiento a con tan solo 76 años de edad.

Mis primeros años no fueron más que teatro, teatro y teatro. Hoy me doy cuenta de que la vida de todos ha sido normal; la mía no. Mi vida ha sido aburrida, no como la de otro chico. Tengo 64 y empecé a trabajar en el teatro el 3 de septiembre de 1923. Desde entonces no hice más que actuar”, dijo a la revista Cromos.