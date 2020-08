En medio de pleito legal, Flor Rubio defiende a Érika Buenfil de Pepillo Origel: "Fue muy cruel"

Ciudad de México.- Flor Rubio defendió a Érika Buenfil de los comentarios que Juan José Origel y Martha Figueroa hicieron en su programa de Televisa Con permiso sobre ella, luego de que la actriz explotó contra los conductores por haber hablado de su hijo Nicolás Buenfil de forma despectiva.

Como se ha de recordar, la llamada 'Reina del TikTok' fue criticada por los presentadores en cuanto a su actividad en dicha red social, y en un determinando momento Figueroa llamó al hijo de Érika "pequeño Zedillo". En una entrevista para Fernanda Familiar, la actriz de Te doy la vida aseguró al borde del llanto que no perdonará nunca las burlas y el hecho de se metieran con su hijo de esa forma.

Lee también: Televisa 'hunde' a TV Azteca: Tras 20 años al frente de 'Hechos', Alatorre recibe dura noticia

Ahora la conductora de Venga la Alegría se refirió a la controversia en un video para su canal de YouTube, donde consideró que los comentarios hacia Érika habían sido muy crueles.

A post shared by Erika buenfil (@erikabuenfil50) on Aug 5, 2020 at 9:59pm PDT

View this post on Instagram

Lee también: Televisa da 'golpe' a TV Azteca: Nuevo conductor llega a 'Hoy' y destrozan a 'VLA'

Ella por supuesto no está de acuerdo que se hable despectivamente de su hijo, no quiere que lo toquen y dice abiertamente que no los va a perdonar, que no va a perdonar esos comentarios. Les invita a que reflexionen, a que cuiden su boca antes de hablar. Y me conmovió profundamente", agregó la periodista de espectáculos.