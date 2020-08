Eugenio Derbez advierte a fans sobre fraude: "Están pidiendo dinero a mi nombre"

Ciudad de México.- Eugenio Derbez advirtió a sus seguidores que se están haciendo pasar por él para cometer un fraude, ya que aparentemente en redes sociales se está solicitando dinero a su nombre por medio de una especie de concurso.

El comediante y actor mexicano publicó un video en Historias de Instagram para alertar a sus fans sobre que él no está organizando ningún tipo de recaudación ni dinámica.

En los clips Eugenio dijo no estar muy seguro de la forma en la que estaban procediendo, pero después compartió una captura de pantalla de la página de Facebook en la que se están haciendo pasar por él.

Déjenme investigar bien, pero parece que hay alguien que está pidiendo dinero a mi nombre. Yo no estoy pidiendo dinero para ninguna cuenta, ni ningún regalo, nada, no estoy haciendo ninguna promoción ahorita", indicó.

El actor reiteró a sus seguidores que no participen en ninguna dinámica, pues él no está detrás de alguna iniciativa de ese tipo en este momento.

No le hagan caso, no vayan a caer en el juego, yo no estoy pidiendo dinero para ninguna fundación, ni para ningún concurso, ni para ningún challenge ni para nada por el estilo", explicó.