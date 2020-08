Geraldine Bazán presume en Instagram que su hija mayor heredó su misma belleza

View this post on Instagram

#onlyatvidanta @vidanta @vidavacationsmx La mejor aventura en mi vida ha sido ser tu mamau0301, verte crecer y volver a vivir cada cosa por primera vez a traveu0301s de tus ojos. Te amo @elissasbb estoy tan orgullosa de ti hijita!!! Quiero hacer un experimento, a quieu0301n conozca a Elissa; familia y amigos que son familia... (todos mis amigos son ti@s de mis hijas) Cueu0301ntenle una aneu0301cdota/recuerdo que tengan con ella y arrobenla. Le encantan las historias!!! Quieu0301n jala!!!??