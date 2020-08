¿Myrka Dellanos predijo la salida de María Celeste de Telemundo? Este video lo confirmaría

View this post on Instagram

Miren que perfecto es Dios! Esto lo grabeu0301 este pasado lunes justo ANTES de que pasara todo el mieu0301rcoles! u2022 Yo no sabiu0301a lo que pasariu0301a 2 diu0301as mau0301s tarde, pero Dios si! Me encanta ver cou0301mo El ya habiu0301a preparado mi corazou0301n porque al ver esto que yo misma grabeu0301 para @danielcalvetipr y su nueva producciou0301n Anclado a Sus Promesas, esta palabra tambieu0301n es para mi una vez mau0301s! Feliz fin de semana! ud83dudc8b u2022 I love how perfect God is and so detailed with His children! I recorded this capsule this past Monday before everything changed on Wednesday! I had no idea what was coming but He did!! I was asked to record this capsule for a friend and I chose this word from Jeremiah 29:11 which is my favorite verse and now it is ministering to my own heart! God is in every detail!