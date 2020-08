Tras perder su exclusividad, actriz 'traiciona' a Televisa y se suma al elenco de 'VLA'

Ciudad de México.- Tras casi 20 años trabajando para Televisa, el pasado viernes 7 de agosto la actriz y conductora, Jackeline Arroyo, sorprendió a sus seguidores al aparecer a través de la pantalla de TV Azteca.

La intérprete originaria de Guadalajara es recordada por trabajar para la empresa de San Ángel en exitosos proyectos como en Mujer, casos de la vida real y su personaje de 'Tomasa' en la telenovela Mañana es para siempre.

Durante una entrevista con el portal TVNotas, Jackeline confesó que Televisa le quitó su exclusividad luego de haber tenido este beneficio por más de 10 años.

La tapatía también confesó si la televisora del Ajusco le ofreció un contrato pues hace un par de días se le pudo ver como integrante del exitoso programa Venga la Alegría.

Jackeline explicó que acudió al matutino de TV Azteca para fungir como juez del concurso de imitadores que organizan cada viernes, sin embargo, aseguró que está abierta a trabajar en cualquier empresa ahora que ya no es exclusiva.

o voy a donde haya trabajo, si me dicen, quédate a trabajar en un proyecto yo feliz, yo amo mi trabajo y en donde me den chance voy estar, amo actuar, amo conducir y si me hay una oferta padre en TV Azteca, pues la tomo o si en Televisa me llaman lo hago, si me dicen hay una oferta en Hollywood pues también me voy".