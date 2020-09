Actor de Televisa causa revuelo con contundente mensaje y revela que fue al trabajo enfermo

Ciudad de México.- Mauricio Garza pasó un día complicado este martes luego de que acudió a las grabaciones de la quinta temporada de 40 y 20, serie cómica de Televisa, mientras sufría un malestar en el estómago.

Siempre dispuesto a compartir sus experiencias y momentos de su día a día con sus fans, el actor hizo algunas publicaciones en Historias de Instagram en las que reveló que se sentía mal y que por eso tomaba toda oportunidad para descansar entre escena y escena.

En lo que no grabo me vine a acostar tantito. No es covid, es más que nada como un problema del estómago de deshidratación. Pero me siento muy mal, años que no me sentía así fíjense", detalló.