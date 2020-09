¿Adiós 'Sale el Sol'? Ana María Alvarado aclara si llega a importante programa

Ciudad de México.- Mediante un video en su canal de YouTube, la periodista de espectáculos, Ana María Alvarado, tuvo la oportunidad de aclarar los rumores y especulaciones que giran en torno a su persona.

Alvarado compartió que su compañero y amigo, Gustavo Adolfo Infante, se comunicó con ella para desmentir una versión que surgió acerca de un supuesto cambio a De Primera Mano por Mónica Noguera.

No me voy de Sale el Sol hasta que así lo decida el productor o Grupo Imagen y no me voy a De Primera Mano", informó la comunicadora.