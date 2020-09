Carmen Campuzano reacciona al divorcio de su ex, Andrés García y revela tener nuevo amor

Ciudad de México.- Hace una par de días atrás, se reveló que el famoso actor, Andrés García, logró divorciarse tras 20 años de matrimonio con Margarita.

Ante esto, algunas personalidades del espectáculo han dado su opinión al respecto, en la reciente entrevista para el programa de Espectáculos, De Primera Mano, fue el turno de su expareja, Carmen Campuzano, a quien no le agrado del todo que le preguntaran sobre el tema.

Ay no, yo no tengo nada que decir al respecto, que Dios los bendiga, siempre he brillado con luz propia, 'La Top Model de México' y he trabajado en base a eso", dijo Carmen.