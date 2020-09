Daphne Montesinos, excompetidora de 'Exatlón', arrasa en TikTok con su baile

View this post on Instagram

Quien mu00e1s se toma selfies para aprovechar el tiempo mientras espera??? ud83dudc9c estaru00e9 muy ausente pero de regreso de mi viaje me pongo al corriente LOS AMO ud83dudc9eud83dudc95 . . .. ... Estu00e9n pendientes de Los Nacos Adams con @ijaitovich En @distritocomedia ud83eudd18La pase de pelos y mu00e1s porque vi a mi amorcito @iwizmiranda ud83dude18ud83dude18ud83dude18