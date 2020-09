"Era mi novio y no lo sabía": Alicia Villarreal confiesa que este cantante fue su amor platónico

Ciudad de México.- Alicia Villarreal confesó que, además de siempre admirarlo como artista, Pedro Fernández prácticamente fue un amor platónico para ella a comienzos de los 2000, sobre todo cuando tuvo la fortuna de realizar un dueto con él para uno de sus álbumes.

La estrella del regional mexicano participó recientemente en un video del 'Escorpión Dorado', personaje del youtuber Álex Montiel, dinámica en la que recordó algunas anécdotas de su carrera.

Mientras paseaba por las calles de Monterrey, la reconocida cantante compartió cómo siempre ha buscado conectar con su público y cantarle lo que a este le agrada, lo que asegura ha dado pasado a que continúen sus éxitos. Sin embargo, admitió que al principio fue difícil crecer en la industria en el sentido de convencer a las disqueras de apostar por su voz y talento.

No me costó con el público, la verdad me costó para convencer a alguien de que yo podía cantar y hacer un disco, y que yo quería hacer norteño", expuso.

Asimismo, Villarreal contó que sí le llegaron a proponer que utilizara ropa más reveladora en los escenarios, algo a lo que siempre se negó pues no era partidaria de ese estilo.

Al ser cuestionada respecto a las peticiones o exigencias que llegó a recibir de parte de empresarios, Alicia reveló que sorprendentemente las trenzas y los brackets fueron elementos de su imagen que por mucho tiempo no pudo cambiar, ya que en sus proyectos le solicitaban que permaneciera así porque ese estilo estaba funcionando.

Yo quería hacer un grupo norteño con voz de chava y no quería que se llamara 'Alicia y Límite', o sea, yo quería nada más que se llamara grupo Límite, a parte yo era dueña de la marca... La cosa era que ya después venían cosas que me estaban funcionando sin querer, como las trenzas; tenía brackets, me estaba arreglando mis dientes y ya no me los podía quitar, ya era como una obligación: 'Que cante, pero con las trenzas, que todavía no se quite los brackets, es más, le pagamos para que siga con los frenos'", contó entre risas.