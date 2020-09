Érika Fernández cautiva a seguidores al recordar sus pasadas vacaciones

Ciudad de México.- La presentadora de Fox Sports, Érika Fernández derrochó belleza ante la cámara al exponerse de una atractiva forma ante el lente, recordando sus pasadas vacaciones.

Cabe mencionar que en los pasados días estuvo visitando el estado de Guerrero, donde sacó sus mejores postales, dejando sin aliento a más de un seguidor.

No me complico , como te explico que a mi me gusta pasarla rico", escribió.