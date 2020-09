Estos son los 'comebacks' y 'debuts' que llegan en septiembre y ¡no te puedes perder!

View this post on Instagram

[#ACE_COMEBACK] u80e1u8776u4e4bu5922 (ud638uc811uc9c0ubabd) HJZM:The Butterfly Phantasy u2022 ub3c4uae68ube44 (Favorite Boys) 2020.09.02 PM06:00 (KST) SPOILER PHOTO 3 (SOLO) uc640uc6b0 #uc5d0uc774uc2a4 #uc900 #ub3d9ud6c8 #uc640uc6b0 #uae40ubcd1uad00 #ucc2c #ACE #JUN #DONGHUN #WOW #KIMBYEONGKWAN #CHAN #ud83eudd8b #COMEBACK