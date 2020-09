Gloria Trevi revela en 'Hoy' que un familiar tuvo Covid-19 y que perdió a amigos por esa enfermedad

Ciudad de México.- Gloria Trevi impactó al revelar que un integrante de su familia padeció Covid-19, confesión que hizo mientras reflexionaba sobre la actual crisis de salud y compartir cómo duras experiencias de su pasado la llevaron a aprender a hacerle frente el miedo.

Durante la entrevista que le brindó a Galilea Montijo para el programa Hoy, la intérprete aseguró que, aunque la enfermedad la hizo parar de golpe su exitosa gira e incluso ha vivido de cerca la enfermedad, no la odia.

No odio al Covid, porque la verdad sí me duele mucho que he perdido a personas queridas, tengo amigos que todavía ahorita están graves, y el Covid inclusive llegó a mi casa, con mi familia, pero… no lo odio porque también todos hemos visto que con un poquito que los humanos dejemos de ensuciar el mundo se florece, se mejora, entonces creo que debemos ver bien la lección que tenemos que aprender de esto para que no sea en vano", explicó.