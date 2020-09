Lucero vuelve a hablar del supuesto contrato de Televisa para casarse con Mijares y televisar su boda

Ciudad de México.- Lucero sorprendió a principios de este mes con un episodio de su podcast dedicado a compartir más detalles de su boda con Manuel Mijares y las razones por las que fue transmitida por Televisa, tras lo cual ahora ha revelado por qué se animó a contar esos aspectos que desde finales de los 90 han dado pie a toda clase de versiones y especulaciones.

En una reciente entrevista con el matutino Sale el Sol para promover su nuevo disco Lucero 20 y 20, la intérprete explicó que por muchos años escuchó leyendas urbanas en torno a su boda televisada, por lo que decidió precisamente desmentir de una vez por todas esos rumores y detallar a sus fans cómo se dio la oportunidad de que el público pudiera ver en televisión un momento tan importante en su vida.

Lucero admitió que uno de los rumores o leyendas urbanas más fuertes que circuló y que incluso llegó a sus oídos fue que supuestamente ella y Mijares habían firmado un contrato millonario con Televisa, para permanecer casados por una determinada cantidad de años.

Pensé y me acordé de estas anécdotas de esos momentos de la boda televisada y sabía que mucha gente tenía la duda de por qué nuestra boda había sido televisada y cómo había sido la onda... Y la leyenda urbana de que habíamos firmado un contrato millonario para que nos quedáramos casados quién sabe cuántos años y no sé qué, y no, pues obviamente esas son cosas que se inventan y que se van diciendo", dijo.

En el podcast Lucero explicó que fue el señor Emilio Azcárraga Milo, fundador de Televisa conocido como 'El Tigre', quien le dijo que gustaba la idea de que el público pudiera acompañarla en el día de su boda, por lo que le preguntó si le parecía que su momento especial fuera televisado.

Cuando se entera que estamos por casarnos fue cuando me dijo: 'Me gustaría mucho que toda la gente en México pudiera verte el día de tu boda, y que pudiera verte casándote… no se puede invitar a todas las personas que quisiéramos verte, que quisiéramos que te vieran el día tan importante en tu vida, pero nos gustaría mucho y yo he pensado, poderlo transmitir en la televisión'", recordó Lucero que le dijo 'El Tigre'.