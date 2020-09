¡No solo Belinda! Esta mujer también hace suspirar a Nodal: "Belleza de mujerón"

View this post on Instagram

Dios es quien siempre llama, quien siempre busca y quien se encarga personalmente de cada uno de nosotros. Y al final el uu0301nico que estau0301 ahiu0301 es Dios! Vive en fe! Vive en paz! Vive en amor! Porque donde hay amor siempre estau0301 Dios y donde estau0301 Dios no falta nada! #viveydejavivir u2728