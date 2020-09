Paul Stanley revela por qué no se hizo prueba de Covid-19 tras enterarse que Legarreta lo padece

Ciudad de México.- Hace poco, el mundo de la farándula se estremeció, luego de que se confirmara que la guapa conductora, Andrea Legarreta, diera positivo en su prueba de Covid-19.

Ante esto, varios de sus compañeros en el programa matutino de Televisa, Hoy, tuvieron que someterse al análisis para descartar más casos dentro del elenco en el show de revista, pero no habría aplicado a todos.

Esto luego de que Paco Stanley afirmara no haberse hecho la prueba, durante una entrevista con medios de comunicación, el famoso aseguró que a él no le tocó trabajar recientemente con Legarreta.

Es que a mi no me tocaba trabajar con mi Andy (Andrea Legarreta), me toca trabajar con Gali, la Escalona y con landita, no me toca, pero nos están haciendo pruebas a cada rato, de sangre y se necesita que se haga la prueba del isopo y demás, ahí estoy", dijo Paul.