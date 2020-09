¡Qué emoción! Cardi B podría tener una colaboración en el nuevo disco de Blackpink

Estados Unidos.- Después de la maravillosa colaboración entre Selena Gomez y Blackpink con Ice Cream, la cuenta oficial del grupo de K-Pop publicó los paquetes de su nuevo disco The Album, para que las 'Blinks' conocieran todo lo que incluiría y decidan cuál comprar.

Sin embargo, algunos fans curiosos, se fijaron más allá en el disco y observaron que las canciones de las chicas aparecen un poco borrosas, sin embargo, algunos 'Blinks' astutos, lograron descifrar que el nombre de Cardi B aparece dentro del álbum.

¿esto es verdad? ¿blackpink tiene una colaboración con Cardi B? pic.twitter.com/ywb1AzUgOL — uD835uDE8E uD835uDE9F uD835uDE8EuD83CuDF66 (@LifeIsOverParty) August 28, 2020

The Album es el nuevo disco con más larga duración de Lisa, Jennie, Jisoo y Rosé y, ya se han revelado algunas canciones que están incluidas, como How You Like That y Ice Cream.

Tras el descubrimiento de los fans, rápidamente comenzaron a circular los rumores de una posible colaboración entre las intérpretes de Kill This Love y la rapera; ya que las chicas de Blackpink cuentan con canciones junto a Dua Lipa con Kiss and Make Up y Lady Gaga con Sour Candy, además de Selena.

Ahora, solo queda esperar a que la lista oficial del álbum se revele y confirmar si la intérprete de WAP se encuentra dentro del disco de Blackpink.

