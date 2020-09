¿'Recadito' a Gil? Marjorie de Sousa revela en 'Hoy' su condición para aceptar un nuevo amor

Ciudad de México.- Luego de las especulaciones que han surgido en torno a su estatus amoroso tras su sonada ruptura con Julián Gil, Marjorie de Sousa aseguró que no descarta volver a tener pareja, sin embargo, aclaró que existe un aspecto muy importante a considerar al momento de aceptar a un nuevo hombre en su vida.

Durante la entrevista que concedió al programa Hoy, la venezolana aseguró:

Lee también: "Pu... de mier...": Desde Televisa, conductor de 'Hoy' destroza a Chapoy tras atacar a 'La Voz'

Yo digo que el verdadero amor está donde menos te imaginas, y a lo mejor digo 'no quiero otro actor', y aparece un actor, por eso es mejor no decir nunca, pero sí estoy preparada (aunque) estoy muy tranquila".

A post shared by Marjorie De Sousa ud83cudf6b (@marjodsousa) on Jul 22, 2020 at 10:25am PDT

View this post on Instagram

Sin embargo, no dudó en lanzar una indirecta al padre de su hijo, pues luego de trascender que uno de los motivos por los que Gil terminó con ella fue debido a que la madre de Marjorie no salía de su casa, la artista indicó:

Lee también: Tras 20 años en 'Hechos' y fracasar ante Televisa, Chapoy da fuerte noticia a Javier Alatorre

El saber que la persona si va a llegar a tu vida te va a amar, ahora con un hijo más, porque me aceptas con mi hijo que es mi prioridad y con mi mamá, si no pues yo estoy muy tranquila y no necesito que me muevan el tapete para que luego no pase nada".