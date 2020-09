Sabine Moussier narra haber sufrido de acoso por medio de redes sociales

Ciudad de México.- La actriz, Sabine Moussier, mediante una entrevista con el periodista, Gustavo Adolfo Infante, habló de su aterradora experiencia con un acosador.

En su mensaje señala que todo se dio cuando pasaba por un momento difícil, por lo que desconocía que en redes sociales había una persona que la molestaría, sin dar tregua alguna.

Aunque solo fue por llamada y mensajes, el tipo afirma que "le había dado 'el alma al diablo' para estar con ella", causando un gran temor en ella.

La realidad es que una maquillista le dio mi teléfono a esta persona. Esta maquillista fue a mi casa y ahí está mi hija que no me deja mentir. Yo le dije: '¿Tú lo conoces?'. Estoy muy enojada con esta persona, con la maquillista, porque fue a decirme que era un gran ser humano, que era maravilloso, guapísimo”, dijo.

Por último se tomó el tiempo para hablar de sus relaciones y de mal que le ha ido en el amor, pues cabe mencionar que antes de ser actriz, estaba casada.

Ya pasaron seis años y me sigue hablando todos los días. No lo conocí, ni lo voy a conocer, pero se llama Leonardo Demián o Demián Leonardo, con un apellido que ha cambiado muchas veces. No quiero hablar mal de él porque fui muy feliz; de verdad que lo contenta y enamorada y radiante... era otra por él, sin conocerlo”, aseguró