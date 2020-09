Sin trabajo en Televisa y 'vetado' de TV Azteca, Sergio Basáñez da mala noticia ante crisis

Ciudad de México.- Sergio Basáñez, conocido por sus protagónicos como galán en melodramas de TV Azteca y Televisa, reapareció para dar una fuerte declaración en el programa Qué Chulada, de Imagen TV.

Basáñez triunfó en proyectos del Ajusco como Catalina y Sebastián, Cuando seas mía y Amor en custodia. Después de su éxito en el Ajusco, los dejó tras presuntamente no llegar a un acuerdo en su contrato. Poco después egresó a Televisa, donde su última telenovela fue Por amar sin ley. Se rumora que estaría vetado de TV Azteca por irse a la competencia, sin embargo, esto no está confirmado.

Lee también: Golpe a 'Hoy': Tras 16 años en TV Azteca y fracaso en Televisa, conductora 'regresa' a 'VLA'

Apenas hace unas semanas comentó que participaría en el programa Relatos Macabrones de los Mascabrothers, el cual se acaba de estrenar en Televisa. Su debut en la comedia fue a causa de la falta de trabajo que hay en el medio durante esta crisis.

En plena crisis sanitaria, el actor se enfrenta a la falta de empleo, ya que se tuvieron que suspender funciones de la obra de teatro Hoy no me puedo levantar, la cual había iniciado producción en febrero, antes de la pandemia.

En una entrevista con Edén Dorantes hace unas semanas, el histrión manifestó que ya estaba "viendo el agua al cuello" en cuestión de gastos, pese a que siempre ha sido una persona ahorradora.

En entrevista para el programa de Imagen, Basáñez interrumpió su rutina de ejercicio para dar un fuerte mensaje. La conductora Verónica Toussaint le preguntó al histrión:

¿Es cierto que te vas a integrar a 'Hoy no me puedo levantar'?".

Podría interesarte: ¿Se va a TV Azteca? Tras romance en 'Hoy' y 10 años en Televisa, actor pierde su exclusividad

Fue ahí que Basáñez explicó la mala noticia a causa de la contingencia.

Luego de que una de las conductoras le deseara fuerza y que ojalá se reactivaran pronto los teatros, Basáñez aclaró que ya hay protocolos para abrirlos, pero como son al 30 por ciento de su capacidad, esto no 'costea' para la obra.

Ya hay protocolo para teatros, lo que pasa es que solo permiten el 30 por ciento de las butacas que se ocupen, entonces la nómina de 'Hoy no me puedo levantar' es muy grande, no sale la nómina con 30 por ciento de butacas".