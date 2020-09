Sofía Aragón paraliza a todo TV Azteca con 'look' para final de 'La Voz': "Monumento de mujer"

View this post on Instagram

Las mujeres chingonas son las que se construyen unas a otras ud83dude0dud83eudd29 Cuanto talento tiene esta mujer!!!! ud83dudd25ud83cudf99 @belindapop . Final de LA VOZ ud83eudd29 @lavoztvazteca . CREEN QUE GANE BELINDA???u2728 . . . Mua @ltorresbeauty @karlosreyesoficial Dress @_fhersantos