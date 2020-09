Stray Kids lanza 'Any', un adelanto del álbum 'IN' y dejaron a sus fans impactadas

Corea del Sur.- Después del gran éxito de GO, el grupo de K-Pop de JYP Entertainment, Stray Kids, lanzarán una nueva versión del álbum donde se verán mucho más rebeldes y recientemente estrenaron el video musical de Any, un adelanto del nuevo álbum repackage IN, lo que generó mucho emoción entre las fans.

A pesar de que el video no dura más de un minuto y medio, para las fans fue suficiente para enamorarse por completo de esta nueva imagen que presentan Lee Know, Han, I.N, Felix, Bang Chan, Hyunjin, Seungmin y Changbin; por lo que rápidamente el video en YouTube llegó a las 200 mil reproducciones y siguen en aumento.

En el video de Any, los chicos de Stray Kids, resaltan más su imagen de chicos malos y, a medida de que avanza el video, los intérpretes de God's Menú, van de una sala de juntas a escenas de noche en auto; además, los Beats y la melodía tienen un gran impacto e impulso que hace que las fans lo reproduzcan una y otra vez.

El 'comeback' está programado para dentro de dos semanas, pero no se sabe si las fans podrán soportando tiempo; sin embargo, les da más tiempo para generar más teorías sobre el video.

