Tachan de mala madre a actriz de Televisa; perdería patria potestad por "violencia psicólogica"

Ciudad de México.- La batalla legal que mantiene Martha Julia y su expareja Salvador Ibarra continúa dando de qué hablar y en esta ocasión el actor y su defensa hicieron fuertes declaraciones contra la actriz de Televisa.

A través de una entrevista exclusiva con la revista de espectáculos TVNotas, el artista mexicano volvió a afirmar que sí cumple con la pensión que debe de dar a su hija mensualmente y admitió que sí atraviesa por problemas económicos debido a la falta de trabajo.

Que no he depositado el día señalado debido a que no hay trabajo, está todo parado, me he tardado en depositarle, pero lo he hecho".