Tiembla Televisa: Esta polémica exparticipante de 'Survivor' volvería a TV Azteca para 'Exatlón'

View this post on Instagram

GRACIAS GRACIAS GRACIAS u2022 #Repost @mmagency_ with @make_repost u30fbu30fbu30fb Felicidades a nuestra guerrera @ximeduggan por el segundo lugar de la primera temporada de @survivormexico u2022 Gran inspiraciu00f3n de las mujeres de nuestro pau00eds u2022 Gracias a todos por su apoyo, al #teamduggan, a todos sus familiares, amigos, seguidores, fans, a los medios de comunicaciu00f3n, a todos absolutamente. De igual manera a @dlimongerzso @aztecauno @azteca y Luisa Fernanda u2022 Bienvenida a casa u2022 Orgullosos estamos de representarte y que seas #talentomm u2022u2022u2022u2022u2022 #talentomm #actriz #baterista #parkour #soymm #mmdiez @mmagency_ u2728