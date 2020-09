Tómala TV Azteca: Televisa exhibe fracaso de Nodal y Belinda en la final de 'La Voz'

View this post on Instagram

u2600ufe0fEn este #FelizMartes, @lamexicanayelgueroofud83cuddf2ud83cuddfdud83cuddfaud83cuddf8 se coloca como lo mu00e1s visto en su barra de horarioud83dudd1dud83dudcfa, tras ser sintonizado por 2.6 millones de personas y superar a la competencia por 50%. u2063 u2063 #ContinuamosContigo, no te pierdas los siguientes capu00edtulos.u2063 u2063 #LaMexicanaYElGuu0308ero #televisa #telenovela #novela #lasestrellas #canallasestrellas #Diebastiau0301n #Katiego u2063 u2063 @itatic_oficial, @juansolervalls, @luisrobertoguzman, @galamontes, @eleazargomez333, @sian_oficial, @norasalinastv, @castillo.iran, @lauravignatti, @dannalvz, @soyjuliocamejo, @gabrielacarrillo, @elaineharomusic, @gabrielazamoramx, @miguelmartinezoficial, @rodrigoabed, @tanializardomx, @sabineoficial, @alejandraprocuna, @montserratmaranon, @daniellelefaure, @nicandrodiazof