Acompáñalos por la puerta trasera: Stray Kids lanza el teaser de 'Back Door' y causan euforia

Corea del Sur.- Después del gran éxito de GO, el grupo de K-Pop de JYP Entertainment, Stray Kids, lanzarán una nueva versión del álbum donde se verán mucho más rebeldes y recientemente estrenaron el teaser de su próximo video musical Back Door, la cual se incluirá en su nuevo álbum repackage IN, lo que generó mucho emoción entre las fans.

A pesar de que el video no dura más de un minuto, para las fans fue suficiente para enamorarse por completo de esta nueva imagen que presentan Lee Know, Han, I.N, Felix, Bang Chan, Hyunjin, Seungmin y Changbin; por lo que rápidamente el video en YouTube llegó un millón reproducciones, además de 400 mil me gusta y siguen en aumento.

En el teaser de Back Door, los chicos de Stray Kids, resaltan más su imagen de chicos malos pero elegantes y, a medida de que avanza el video, los intérpretes de God's Menú, van de lo que parece ser un centro comercial a un teatro a un fondo en blanco donde se observan a todos los integrantes.

Además, los beats y la melodía tienen un gran impacto e impulso que hace que las fans no solo lo reproduzcan una y otra vez, sino que se emocionen aún más por su 'comeback' este 14 de de septiembre.

uD83DuDC3A: "Back Door" es como una continuación de "God's Menu". Al igual que en "God's Menu", te daremos una probada de lo que es SKZ. Así que si quieres probar más o tienes curiosidad "solo síguenos a la puerta trasera, definitivamente te mostraremos quienes somos.



© mintho1025 pic.twitter.com/Mgz975u4xk — Stray Kids Latinoamérica | Dark Binnie - #IN? (@skzlatino_9) September 10, 2020

Fuente: YouTube @JYP Entertainment