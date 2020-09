¿Adiós Televisa? Paola Rojas explota al aire y hace fuerte declaración sobre infidelidad de 'Zague'

Ciudad de México.- La periodista y conductora Paola Rojas se sinceró al aire en Netas Divinas y declaró que pensó que se quedaría sin su trabajo en el programa a causa del escándalo que ocurrió con su exmarido, 'Zague'.

La titular de Al Aire con Paola explicó que al principio dijo que no porque estaba "saturada" de trabajo, sin embargo, luego pasó por esos difíciles momentos personales bajo el escrutinio público.

Estaba saturada de trabajo, venían las elecciones, el Mundial, estaba rebasada de trabajo. Aceptar otro empleo era impensable, entonces les dije: 'No puedo, no me da tiempo'".

La producción de Netas Divinas le insistió, diciéndole que "ese espacio es para ti o para ti, así que te esperamos".

Me esperaron y ocurrieron un montón de cosas que pensé que me dejaban totalmente fuera de la jugada porque no sé si se enteraron pero tuve temas personales (dice con sarcasmo). Lo que menos podía en ese momento, no me sentía con la fuerza de hablar de temas personales. Les dije: 'No puedo, no puedo decir la neta sin llorar'".