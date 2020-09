Ante falta de empleo, famosa villana de novelas traiciona a Televisa y se va a Telemundo

Ciudad de México.- Luego de debutar como actriz en 1995 en Televisa y una larga trayectoria tanto en las novelas como en la música, Mariana Seoane anunció que se integra a las filas de Telemundo.

La actriz y cantante acababa de mostrar su inconformidad frente las cámaras de Hoy, pues se quejó de ser siempre encasillada en el papel de "mujer sexy" o "villana sexy" en la actuación, pues ella quería tener la oportunidad de demostrar más talento en otro papel.

Esta sería la posible razón que la habría motivado a dejar Televisa para probar suerte en Telemundo, ya que comentó que no había papeles diferentes para ella.

Siempre he hecho el mismo perfil de personaje. No estoy peleada con eso pero como a todos, nos gustaría interpretar otras cosas y entiendo que me vean como villana pero estaría increíble que nos dejen probar para otro tipo de personaje (...) Todos los productores quieren hacer escenas sensuales conmigo pero me gustaría hacer más cosas".