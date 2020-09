J Balvin; da mensaje tras la muerte de Javier Ordónez: “Necesitamos un cambio”

View this post on Instagram

ud83cudde8ud83cuddf4ud83cudff4 Estas imau0301genes y videos solo muestran dolor, abuso de poder e inconsciencia. Que en paz descanse Javier Ordou0301nu0303ez. Necesitamos un cambio y lo digo con amor. Violencia trae mu00e1s violencia. Necesitamos conciencia.