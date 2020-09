Consternada, Cynthia Klitbo comparte detalles de su relación con Xavier Ortiz

Ciudad de México.- Después de que se informara de la muerte de Xavier Ortiz, la actriz mexicana, Cynthia Klitbo, reaccionó a esta noticia y la calificó como un momento difícil para el mundo del espectáculo.

En una entrevista exclusiva para De Primera Mano, la exintérprete de Televisa lamentó la pérdida que embarga a la familia del exintegrante de Garibaldi, con quien coincidió en algún punto de su vida.

Muchos artistas estamos parados, no tenemos foros, no tenemos teatro, no tenemos nada. La mayoría tiene broncas económicas y supongo que Xavier no logró aguantar", indicó la artista.