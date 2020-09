Cynthia Klitbo confiesa es que estaría dispuesta a trabajar con Angélica Rivera nuevamente

Ciudad de México.- Desde hace un tiempo, se supo, que la famosa actriz de telenovelas, Angélica Rivera, 'La Gaviota', estaría por retornar nuevamente a la actuación luego de haberse retirado por un momento del medio artístico.

Ante esto, la también actriz, Cynthia Klitbo, confesó en su reciente entrevista con el programa de espectáculos, De Primera Mano, que estaría encantada de trabajar nuevamente con su entrañable amiga, pues han pasado casi dos décadas de su ultimo melodrama juntas.

Me daría muchísimo gusto, no hemos hablado de eso, hemos hablado de cosas, más de amigas, no de trabajo, pero imagínate, estaría padrísimo ¿No? Ojalá, pues me gustaría mucho tener el personaje de Margarita Gralia y que ella hiciera el otro, y si no, pues el estelar también", dijo Cynthia.